Un surfeur à La Govelle à Batz-sur-Mer. — @Maxime Huguet

C’est la journée internationale du surf ce samedi.

20 Minutes a sélectionné cinq spots pour profiter à plein des vagues dans la région Pays-de-la-Loire.

Chut, il ne faut rien dire. Les bons sports de surf, c’est comme les coins à champignons, c’est rare donc il ne faut pas les révéler… A l’occasion de la journée internationale du surf ce samedi, 20 Minutes a quand même réussi (avec l’aide des réseaux sociaux et de spécialistes) à sélectionner cinq spots de surf dans la région Pays-de-la-Loire qui ont plutôt très bonne réputation. Certains n’auraient même rien à envier aux tubes des Landes ou du Pays basque, si, si…

La Govelle à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)

Cette plage de sable fin est nichée au cœur des rochers de la Côte Sauvage et à proximité du Pouliguen en Loire-Atlantique. Dans le 44, « elle est plus réputée au niveau des vagues que d’autres car c’est celle qui va marcher avec le moins de houle », confie Lucien Vuylsteke, président de LA glisse association. Pour les amateurs de glisse, on y trouve « une vague hybride, c’est-à-dire qu’elle déferle sur du sable [beach break] ou de la roche [reef break] ». « Beaucoup y cassent leur planche sur des rochers », indique Marc-Antoine Guet, surfeur nantais, désormais à Biarritz. A marée totalement basse, il n’y a que des vagues de sable. « Ce sont des vagues assez accessibles, pas hyper puissantes, décrit Lucien Vuylsteke.

Un surfeur à La Govelle. - @Maxime Huguet

La plage des Rochelets à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique)

Il y a plusieurs spots proches de celui de la plage des Rochelets (le Pointeau et l’Ermitage). « C’est une plage exclusivement de sable, précise d’emblée Lucien Vuylsteke. Les vagues ne dépassent pas les 1,50 m, c’est l’idéal pour débuter. Elles sont assez rapides et cassent très vite. Elles ne déferlent pas comme à La Govelle. » Un lieu conseillé pour apprendre le surf à écouter les spécialistes. « On voit les vagues arriver de loin. »

La Sauzaie à Brétignolles-sur-Mer (Vendée)

La vague à la Sauzaie est « unique » et « une des plus réputées en France ». « Contrairement à ce que l’on peut voir sur beaucoup d’autres zones de surf, la particularité du site fait qu’il y a quasiment toujours la même vague qui déroule sur le spot, explique Anthony Hervelin, président du Breteam surf club. Elle est costaude, a de l’impact avec un fond rocheux. Il faut d’ailleurs faire très attention au fond, il y a des blessés tous les ans. » Anthony Hervelin encourage plutôt à « surfer sur la marée montante ».

Le spot de la Sauzaie. - Breteam

Les Dunes à Brétignolles-sur-Mer (Vendée)

« C’est plus une vague pour apprendre, estime Anthony Hervelin, en référence à la vague des Dunes toujours à Brétignolles-sur-Mer. Là-bas, vous pouvez surfer à marée basse et jusqu’à marée haute. Ce sont rouleaux de sable, beaucoup moins puissants qu’à la Sauzaie. » Marc-Antoine Guet parle, lui, de « vagues plus molles ». Selon les spécialistes, elles ne montent pas trop haut car « elles saturent » à une certaine hauteur.

Le spot des Dunes. - Office de tourisme du pays de saint gilles.

Bud Bud à Longeville-sur-Mer (Vendée)

Débutants s’abstenir à tout prix. « Il faut prévenir les gens, tous les ans, il y a beaucoup d’accidents graves sur ce spot de Bud Bud », lâche un surfeur, habité des lieux. « Quand la houle est bonne et le vent bien orienté [et pas trop important contrairement à ce que pensent les gens], ça ressemble à ce qu’on trouve dans les Landes, estime Marc-Antoine Guet. C’est un beach break, c’est-à-dire que les vagues cassent sur un banc de sable. » Des rouleaux parfaits pour les expérimentés. « Les vagues sont creuses et se referment, c’est ce qu’on appelle un tube. » Le surfeur se retrouve ainsi enfermé dedans. « C’est le seul endroit où on trouve ça dans la région. » Et c’est ce qui fait la popularité de ce spot vendéen.