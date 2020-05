REPORTAGE Les liaisons maritimes ont repris ce lundi matin entre le continent et l’île vendéenne pour tous les gens habitant à moins de 100 km. Jusque-là, seuls les résidents permanents étaient autorisés à faire des allers-retours entre l’île et le continent

Ce lundi matin, les voyageurs arrivent en gare maritime de l'Ile d'Yeu. — D.P. / 20 minutes

Depuis ce lundi matin, ceux qui habitent à moins de 100 km de l’Ile d’Yeu peuvent désormais se rendre en bateau sur l’île vendéenne.

L’Ile d’Yeu était un des derniers endroits de France encore confinés.

Les commerçants attendent avec impatience le retour des touristes pour relancer une économie à l’arrêt, même s’il y a une certaine appréhension que le virus débarque aussi sur l’île.

De notre envoyé spécial à l’Ile d’Yeu (Vendée)

Ils ne sont désormais plus les « irréductibles confinés ». Depuis ce lundi matin, les Ogiens (habitants de l’Ile d’Yeu en Vendée) ont vu débarquer de nouvelles têtes. Des visages inconnus ou qu’ils n’avaient pas vu depuis plusieurs mois. Les liaisons maritimes ont repris et toutes les personnes habitant dans un rayon de 100 km ont pu rallier le « caillou » comme on surnomme l’île vendéenne. Avant ce lundi, seuls les habitants possédant une résidence principale étaient autorisés à faire des allers-retours entre leur île et le continent.

#COVID19 Accès à l'Île d'Yeu - A compter de ce jour, l'accès à l'île d'Yeu est autorisé à toute personne, dont la résidence principale se situe à moins de 100 kilomètres de l’île. Retrouvez l'arrêté préfectoral sur https://t.co/UVMevsCdDZ pic.twitter.com/Iaydr2QrAr — Préfet de la Vendée (@PrefetVendee) May 25, 2020

« C’est le défilé de journalistes ce matin et ça fait du bien de revoir du monde », sourit ce matelot, juste avant le départ de Fromentine du bateau de la compagnie Yeu Continent. Cent soixante personnes (masquées) pour une capacité d’un peu plus de 400 sièges ont pris place dans celui de 9h15. Ils étaient une soixantaine trois heures avant. Jusqu’à fin août, la capacité des bateaux sera divisée par deux.

Les voyageurs au départ de Fromentine ce lundi matin. - D.P. / 20 minutes

A l’arrivée à l’Ile d’Yeu, le soleil irradiant la capitainerie de Port-Joinville n’a pas rendu plus heureuse que cela Agathe, une Nantaise pressée de rallier sa maison secondaire. « On est enfin arrivés et pas un contrôle à l’horizon. Cela fait deux semaines qu’ils nous font chier ! », éructe-t-elle au téléphone. Comme elle, d’autres personnes ont mal vécu l’impossibilité de gagner leur résidence secondaire. Une retraitée nantaise avait attaqué en justice il y a quelques jours l’arrêté du préfet de Vendée qui réservait seulement l’accès de l’île à ses seuls habitants permanents. Elle avait été déboutée. « On craint d’être mal accueillis, oui, parce qu’on est n’est pas des gens d’ici !, ne décolère pas Agathe. Tout ça parce que notre grand-mère n’est pas enterrée là ? Cela fait trente ans que je viens ici. »

L’économie de l’île en souffrance

Agathe fait partie des 3.600 personnes qui possèdent une maison secondaire sur l’île contre 2.300 résidences principales. La colère d’Agathe tranche avec le calme olympien de deux Nantaises attendant leur « taxi » qui va les conduire à leur maison secondaire. « On guettait la réouverture, il fallait juste s’armer de patience… », lâche la mère. Sa fille croise les doigts pour que son emploi de serveuse dans un bar de l’île soit toujours effectif dans quelques semaines. Et ça, ce n’est pas sûr car l’économie locale de cette commune de 5.000 habitants vacille depuis le début du confinement. « Les gens ont peur de cette réouverture sur l’extérieur, mais elle est pourtant nécessaire économiquement pour l’île, observe Bruno Noury, le maire islais. Elle est même vitale. On est vraiment inquiets pour les emplois saisonniers et la pérennité de nos entreprises. »

Il suffit de se balader sur le port et d’interpeller les commerçants pour sentir leur inquiétude. « J’ai 4.000 euros de loyer et 1.500 euros de charges en électricité et ça fait deux mois que je ne me prends pas de salaire, observe Benjamin, le patron de la Mie Câline. Normalement, on est huit à travailler, là, on n’est plus que deux. La réouverture de l’île est nécessaire. Ceux qui ne veulent pas de ça sont ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la plage en ce moment… »

Thomas, fils du patron du Bi-clown, magasin de location de vélos, a rouvert seulement ce matin. Il énumère : « 40.000 euros de perte en avril, au moins 120.000 en mai avec les différents ponts. On n’a rien fait depuis deux mois ! L’île vit avec le tourisme, c’est la première activité économique devant la pêche. » « Il faut qu’on sauve la saison en trois mois maintenant », souffle Olivier, pêcheur islais depuis presque 35 ans.

Des structures hospitalières insuffisantes

A quelques mètres de là, Virginie, vendeuse de fruits et légumes, manie avec une grande dextérité ses épuisettes… pour servir ses clients. Comme une grande majorité d’Islais, elle se dit « partagée » sur la réouverture de l’île. « Il y a le business et là, on a besoin des touristes, mais j’ai aussi peur qu’on nous ramène le virus ! » « Et là, ça serait la cata… », embraie Mireille, Islaise de 68 ans, qui compte sur le civisme des nouveaux venus.

Virginie, vendeuse de fruits et légumes sur le marché, sert ses clients avec... une épuisette. - D.P. / 20 minutes

Il y a eu une cinquantaine de cas de Covid-19 sur l’Ile d'Yeu. « Une ou deux évacuations sanitaires par jour vers début avril avec un décès à déplorer », explique le maire. Avec un hélicoptère chargé des évacuations sanitaires « en maintenance », une absence totale de respirateurs artificiels et seulement trente lits de réanimation dans le petit hôpital local, l’Ile d’Yeu n’est pas armée pour lutter contre le virus. L’apparition du moindre cluster de grande ampleur entraînerait le reconfinement immédiat de l’île. « C’est pour ça qu’il y a beaucoup d’appréhension ici de voir des gens débarquer, avoue Kayleigh, à la fois gérante d’une boutique d’habillement sur le port et infirmière libérale. D’autant que la population est assez âgée ici… » 34 % des habitants ont plus de 60 ans.

Marie-Gabrielle, habitante de l’île depuis toujours, fait partie de cette catégorie, mais pour autant, elle ne voit pas d’un mauvais œil l’afflux à venir de touristes. « J’ai une copine qui est réticente car elle a peur pour ses petits-enfants, mais l’île a besoin de tous ces touristes pour reprendre vie. On ne va quand même pas rester cloîtrés seuls ici, même si on n’est pas mal… » Surtout quand le thermomètre frôle les 26 °C et l’éclat du soleil donne une couleur émeraude à la mer.