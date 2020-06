On se doutait bien que personne n’arrêterait le Bayern, surtout depuis la victoire contre le Borussia Dortmund, et c’est désormais officiel : personne le fera cette année, car les Bavarois ont arraché leur 8e titre consécutif sur la pelouse du Werder mardi soir (1-0) à l’occasion de la 32e journée de Bundesliga​. Le but de Lewandowski aura suffi au bonheur d’Hansi Flick et ses hommes.

Munich compte désormais 10 points d’avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus le rejoindre, avec trois matchs seulement à jouer dont un ce mercredi contre Mayence.

Bundesliga Champions 2020! Despite the difficult conditions in the last weeks we can celebrate the eighth German Championship in a row. Congrats to the team and all members of @FCBayern! These times show the great cohesion of this club and I'm proud of being a part of it 🏆🔴⚪ pic.twitter.com/kRO4xX7rQ3