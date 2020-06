Thibaut Pinot lors du Tour de France 2019. — Christophe Ena/AP/SIPA

Thibaut Pinot finira sa carrière là où il l’a commencée. A la Groupama-FDJ. Pas grand monde n’en doutait, mais l’intéressé l’a entériné en prolongeant son contrat de trois années – comme Arnaud Démare, David Gaudu et Stefan Küng. « Les années passent mais l’envie reste la même. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec [cette équipe] », a twitté ce jeudi le coureur, qui vient de fêter ses 30 ans.

Les années passent mais l'envie reste la même. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec @GroupamaFDJ



2021 - 2022 - 2023 ✒✅

Mais avant, 2020 👀

A très vite ! pic.twitter.com/K9hDoaQj8x — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) June 4, 2020

« Il n’y a aucune autre équipe où je serais aussi épanoui et heureux », a-t-il ensuite expliqué dans une interview au Parisien. Dans la force de l’âge, Pinot a un plan bien établi pour les prochaines années : « Je crois qu’après les trois prochaines années, je me réorienterai dans un rôle à la Thomas Voeckler à la fin de sa carrière. Une sorte d’électron libre et de capitaine de route pour transmettre mon vécu aux jeunes. J’ai envie de finir sur un vélo avec moins de pression et plus de plaisir. Mais, pendant ces trois ans, je veux gagner les plus belles courses. »

Vivement septembre

Au premier rang de ces plus belles courses, il y a bien sûr le Tour de France. Contraint à un abandon déchirant l’année dernière alors qu’il avait des jambes de feu, le Franc-Comtois, qui reprendra sûrement sur la Route de l’Occitanie début août avant de se tester sur le Dauphiné (12-16 août), « n’a plus peur » de ses ambitions.

« D’ici à la fin, je le sais, c’est écrit : il y aura encore de la souffrance mais aussi des moments de joie et des victoires, dit-il. Ce que je veux [pour la prochaine édition], c’est qu’au matin de l’avant-dernière étape, au chrono de La Planche-des-Belles-Filles, je sois en position de vivre le plus beau moment de ma carrière. » Et nous donc ! Vivement septembre.