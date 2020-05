FOOTBALL Après l'Allemagne et l'Espagne, l'Angleterre acte à son tour la reprise de son championnat

Le centre d'entraînement de Watford, club de Premier League. — Glyn KIRK / AFP

La décision était attendue, après le vote à l’unanimité des clubs mercredi pour la reprise des entraînements avec contact. Ce jeudi, la BBC, The Telegraph et The Independent annoncent conjointement que la Premier League va bien reprendre, à la date du 17 juin.

Les deux premiers matchs disputés à cette date seront des rencontres en retard, Aston Villa-Sheffield United et Manchester City-Arsenal. Suivra, les 19 et 20 juin, la 30e journée, avec notamment au programme Tottenham-Manchester United et Everton-Liverpool. Il reste, au total, 92 matchs à disputer pour finir la saison anglaise.

Une semaine de quarantaine si test positif

Les joueurs et les staffs vont continuer à être testés deux fois par semaine, précise la BBC. Toute personne qui sera positive au Covid-19 devra s'isoler pendant une période de sept jours.

Après l’Allemagne, dont le Championnat a repris le 16 mai, et l’Espagne, dont la reprise a été annoncée pour le 12 juin, l’Angleterre devrait donc être le troisième championnat européen à reprendre. Une annonce est attendue prochainement concernant la Serie A, en Italie.