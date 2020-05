Noël Le Graët lors d'un congrès de la Fifa, le 6 juin 2019 à Paris. — CHINE NOUVELLE/SIPA

La décision était attendue, elle n’en reste pas moins douloureuse pour les clubs concernés. Ce mercredi, le comité exécutif de la FFF s’est prononcé pour une annulation de la décision de la Ligue de football professionnelle prise le 20 mai, qui permettait la tenue d’une Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine. Le Mans et Orléans, sauvés puis finalement relégués en National, ont dénoncé «une décision injuste et cruelle» de la part de la Fédération. Elle est au contraire « logique et nette », a défendu le président de cette dernière, Noël Le Graët, dans L'Equipe ce jeudi.

« C’est une décision logique et nette d’un comex uni et responsable, a dit NLG. Elle aurait dû être prise la semaine dernière à la Ligue. On a appliqué le même système pour tous les clubs (professionnels et amateurs). On ne pourra pas nous accuser d’avoir fait du copinage avec tel ou tel. Pour 90 % des observateurs, ce que l’on a fait est cohérent. »

« Que chacun puisse s’exprimer sans aucune gêne »

Preuve que la décision représente l’avis du plus grand nombre, et non pas uniquement le sien (il avait dit à plusieurs reprises son opposition à une L2 à 22), Le Graët précise que le vote a eu lieu à bulletins secrets.

« J’ai préféré ne pas participer au vote, révèle-t-il. J’ai passé la parole à l’ensemble des membres du comex et ensuite le vote a été organisé, pour la première fois, de manière secrète. Il s’agit d’une décision très importante, je préférais que chacun puisse s’exprimer sans aucune gêne. Cela rend notre décision encore plus forte. Elle a pu s’opérer sans que l’on puisse dire que les votants n’ont pas pu vraiment faire ce qu’ils voulaient. »