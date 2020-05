La ministre des Sports Roxana Maracineanu lors d'une conférence de presse, le 20 février 2020 à Paris. — Tristan Reynaud/SIPA

Roxana Maracineanu est tournée vers l’avenir. La ministre des Sports s’est exprimée dimanche sur RTL sur l’impossible reprise du championnat de Ligue 1 mi-juin avant d’évoquer la reprise du sport français cet été, vers laquelle les discussions devraient d’après elle désormais se tourner.

« J’entends la frustration des sportifs et des présidents de clubs de Ligue 1, car c’est surtout eux qu’on entend. Dans le contexte qui était le nôtre au 11 mai, on ne pouvait pas avec la proposition qu’on avait sur table [l’UEFA recommandait la date du 3 août pour la fin des championnats] autoriser une reprise plus tôt que ce qu’on a fait là. Il y a au moins quatre semaines de remise à niveau. Il faut un certain temps pour se remettre d’un tel confinement et derrière, rejouer, retrouver les réflexes de jeux collectifs. Nous avons eu aussi des clusters en France, situation que n’ont pas connue nos voisins, notamment l’Allemagne. Pour reprendre des compétitions sportives, il y a une notion d’équité qui est indispensable et on n’aurait pas pu l’avoir sur tout le territoire, car certains auraient repris et pas d’autres. »

Les finales de coupes à huis clos envisageables

Roxana Maracineanu a confirmé que les finales de coupes nationales pourraient se tenir à huis clos, avant d’afficher sa volonté de se tourner vers l’après. « Maintenant on espère que les compétitions sportives vont reprendre, peut-être mi-juillet, voire début août. Après, quelles compétitions, ce n’est pas à moi d’en décider, c’est aux instances sportives. Elles ont eu presque deux mois et demi, quand même, pour en discuter. Les discussions n’ont pas tellement porté sur ce sujet-là alors qu’elles auraient peut-être dû. » Un tacle dur mais dans l’esprit du jeu. L’arbitre ne siffle pas.