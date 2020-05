Mike Tyson avant le combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury à la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, le 22 février 2020. — Joe Camporeale-USA TODAY Sports//SIPA

Ces dernières semaines, pendant lesquelles il dit s’être entraîné à fond, ont conforté Mike Tyson dans sa décision : l’ancien champion du monde des poids lourds, 53 ans, va bel et bien remonter sur le ring. Il l’a confié au rappeur Lil Wayne dans son «Young Money Radio Show». « Je vais le faire, ce combat caritatif, a-t-il affirmé. Je suis dans la meilleure forme de toute ma vie. Dieu a été miséricordieux avec moi. Je vais continuer comme ça, je me sens bien. Je suis à 104 kg maintenant. Je me prépare à aider ceux qui ont eu moins de chance que moi. »

Contre Holyfield ou pas ?

Iron Mike avait fait savoir à la fin du mois d’avril qu'il souhait paticiper à des combats « pour aider les sans-abri et des toxicomanes ». Ce retour se précise chaque jour davantage. « Le contrat devrait être signé dans la semaine », a-t-il assuré dans l’émission.

Sera-t-il opposé à son vieux rival Evander Holyfield, qui l’a battu deux fois dans les années 90 ? Ce dernier avait révélé le 18 mai que son entourage était en contact avec celui de Tyson. Et bien pas forcément. « Nous avons l’embarras du choix. Il y a tellement de monde qui veut disputer ce match. Nous sommes en contact avec tous ces gens », a dit Tyson, dont le dernier combat remonte à 2005. Réponse imminente, apparemment.