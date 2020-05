Le milieu de Liverpool Pedro Chirivella face à Everton en FA Cup, en janvier 2020. — Paul Greenwood/BPI/REX/SIPA

Un milieu de Liverpool au FC Nantes. Son nom ? Pedro Chirivella, 22 ans (23 ans, le 23 mai). Le club nantais devrait engager ce jeune Espagnol en fin de contrat avec les Reds pour une durée de trois ans, a appris 20 Minutes. Arrivé à 17 ans en provenance de Valence, Chirivella n’a pas réussi à se faire une place dans la rotation du LFC. Il a toutefois profité que Liverpool ne joue pas la FA Cup avec son équipe type cette saison pour gratter du temps de jeu.

Le milieu de terrain a enchaîné les prêts aux Pays-Bas – Go Ahead Eagles et Willem II – puis en Espagne à Extremadura (deuxième division). Espérons à Chirivella et au FCN, un destin à la Moses Simon, inconnu à son arrivée sur les bords de l’Erdre et qui a régalé le public de la Beaujoire cette saison.

Le Brestois Jean-Charles Castelletto (25 ans), également en fin de contrat, doit lui aussi s’engager avec le FC Nantes dans les prochains jours.