Farid El Melali, attaquant du Sco d'Angers, ici contre Rouen. — L.Benoist/AFP

Interpellé lundi soir pour des faits d'exhibition sexuelle, Farid El Melali sera jugé cet été par le tribunal correctionnel d' Angers. Le footballeur angevin du Sco a présenté ses excuses dans la nuit de mercredi à jeudi via son compte Instagram.

« Ces derniers jours j’ai vécu une période très compliquée que ce soit moralement ou physiquement, écrit Farid El Melali. Faire face aux critiques et aux jugements est difficile. Je comprends l’acharnement des personnes qui ont reçu l’information car nul ne peut tolérer ce genre d’actes. Sachez que je tiens à présenter mes excuses à ma famille, mes amis, ainsi que tous les supporters de mon cher club et mes compatriotes algériens. Tout ce qui s’est passé m’a atteint mais m’a rendu plus fort et conscient des principes et valeurs que je me dois de préserver. »

Pas la première fois

Selon la police, Farid El Melali a été arrêté pour s’être masturbé dans une cour privée devant le logement d’une voisine majeure, qui a déposé plainte. Le footballeur avait déjà commis des faits similaires quelques semaines plus tôt, selon le parquet.

Agé de 23 ans, l’attaquant a disputé huit matchs de Ligue 1 cette saison avec Angers pour un total de trois buts inscrits.