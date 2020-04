Florian Thauvin avec l'OM lors d'un match au Parc des Princes. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Les spéculations vont toujours bon train. Interrogé sur son avenir à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a mis fin aux rumeurs lors d’une séance de discussion sur les réseaux sociaux ce samedi soir. Le milieu offensif, cuisiné en live par Malik Bentalha, a affirmé qu’il resterait à Marseille la saison prochaine.

« Pourquoi tu veux que je parte ? Je me suis battu pour venir, tu crois que je vais partir comme ça ? », a-t-il déclaré avant de confirmer : « Moi je reste à Marseille, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos ».

Et d’enfoncer le clou : « Je (ne) vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça et qu’en plus je sors d’une longue blessure ? ».