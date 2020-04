Gianluigi Buffon devrait prolonger à la Juventus Turin

Gianluigi Buffon reste. — Pacific Press/PACIFIC PRE/SIPA

Finir sur une saison inachevée, c’est un oxymore impossible, pour le mythique gardien de la Juventus Turin. D’après le Corriere de la Serra, cité par beIN Sport, Gianluigi Buffon, 42 ans, veut et devrait prolonger son contrat d’une année supplémentaire dans le club piémontais. C’est ici qu’il a passé la plus grande partie de sa carrière. Après un passage par le PSG, il est revenu à Turin l’année dernière, comme numéro 2 (derrière le Polonais Wojciech Szczesny).

L’idée de Gigi ? Toujours la même : gagner la Ligue des champions, qui fuit depuis plus de vingt ans au gardien champion du monde en 2006. Cette C1 qui échappe, plus globalement, à la Juve, depuis presque un quart de siècle. Avant que la saison ne soit interrompue, la Vieille Dame était en 8e de finales et avait perdu son match aller à Lyon. On ne sait évidemment pas encore si cette saison aura une issue.