Cristiano Ronaldo, placé en quarantaine comme tous les joueurs de la Juve, ne retrouvera pas Jason Denayer comme prévu dès mardi prochain au Juventus Stadium. — Franck Fife / AFP

L’UEFA a annoncé ce jeudi le report du 8e de finale retour de Ligue des champions entre la Juventus et l’OL, prévu mardi 17 mars à Turin, à cause du coronavirus.

Le test positif au Covid-19 du défenseur de la Juve Daniele Rugani et le placement en quarantaine de l’effectif turinois compliquaient très sérieusement le déroulement du match mardi prochain.

Aucune nouvelle date n’a été officialisée par l’UEFA, qui devrait annoncer lors d’une réunion mardi prochain la suspension des deux coupes européennes.

La décision semblait inéluctable depuis l’annonce, mercredi soir, du test positif au Covid-19 du défenseur de la Juve Daniele Rugani, impliquant une quarantaine de 14 jours pour la totalité de l’effectif bianconero. L’UEFA a officialisé ce jeudi après-midi le report du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre la Juventus et l’OL, prévu mardi prochain au Juventus Stadium de Turin, ainsi que celui du choc entre Manchester City et le Real Madrid, programmé le même jour.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course. — UEFA (@UEFA) March 12, 2020

« À la suite de la quarantaine imposée aux joueurs de la Juventus et du Real Madrid, les matchs de Ligue des champions n’auront pas lieu comme prévu », indique l'UEFA dans un communiqué. Le grand manitou du foot européen ajoute que « l’instance tiendra mardi prochain une réunion avec les fédérations européennes pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite des compétitions continentales ».

L’UEFA devrait annoncer la suspension de la Ligue des champions

Aucune nouvelle date n’est donc dévoilée pour l’instant, le sort du match dépendant d’une décision plus large quant au devenir de la Ligue des champions 2019-2020. Selon L’Equipe, l’UEFA devrait annoncer lors de cette réunion la suspension provisoire de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ainsi que le report de l’Euro en 2021, ceci afin de libérer le calendrier pour une éventuelle reprise des deux coupes d’Europe.

🚨 L’UEFA a prévu d’annoncer la suspension de cette édition de Ligue des Champions en raison de l’épidémie de coronavirus !



Décidément le PSG a vraiment la poisse 😭😂 #PSGBVB pic.twitter.com/rmLABve4LG — La Minute Football (@minutefootball) March 11, 2020

Pour l’OL, ce report vient clore temporairement une semaine d’imbroglio et d’annonces et rumeurs en tous genres. La piste d’un match à huis clos avait d’abord été évoquée, suite à l’explosion de l’épidémie de coronavirus en Italie. Elle ne semblait pas remise en cause par le dernier décret signé par le Premier ministre italien, entré en vigueur mardi, qui suspend la Serie A jusqu’au 3 avril mais autorise les matchs européens à huis clos.

La piste du huis clos a pris du plomb dans l’aide avec le test positif de Rugani

Mais tout a été chamboulé mercredi soir, l’hypothèse du huis clos prenant du plomb dans l’aile avec le test positif de Daniele Rugani. Tous les joueurs turinois se trouvent en effet placés en quarantaine, à l’image de Cristiano Ronaldo, parti au chevet de sa mère, victime d’un AVC, à Madère et confiné de facto sur son île natale. Dès lors, impossible pour les Juventini d’espérer fouler la pelouse du Juventus Stadium dans cinq jours.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

Quel sera l’impact sur les joueurs lyonnais ? Difficile à dire, estime l’ancien ailier de l’OL Sidney Govou. « C’est la première fois que ça arrive, je n’ai jamais vu un cas pareil dans ma carrière, rappelle-t-il. Les joueurs sont comme tout le monde, ils attendent les annonces de l’État. On ne peut pas anticiper donc ils devront s’adapter. Pour l’instant, on ne peut pas voir plus loin de toute façon. »

L’OL « a pris acte » de la décision de l’UEFA

Dans un bref communiqué publié ce jeudi soir, l’OL indique qu’il « a pris acte de la décision de l’UEFA de reporter, à une date ultérieure, le match retour des 8e de finale de Champions League Juventus-OL, qui devait se jouer ce mardi 17 mars à l’Allianz Stadium de Turin. Cette décision est justifiée par la mise en quarantaine imposée aux joueurs de l’ensemble de l’effectif du club turinois », conclut le club.

Report du match Juventus / OL https://t.co/vROPHUycZ1 — Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2020

En attendant, les Gones accueilleront le Stade de Reims ce vendredi soir, au Parc OL, pour ce qui aurait dû être leur dernier test grandeur nature avant d’aller défendre à Turin l’avantage chèrement acquis à l’aller (1-0). Un match programmé à 20h45, à huis clos. Mais on n’est pas encore à l’abri d’un énième revirement de situation.