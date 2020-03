Le Stade Vélodrome accueille régulièrement des matchs de rugby, comme ici la rencontre France-Italie, le 23 mars 2018 (archives). — C. Simon / AFP

Les finales de la Coupe d'Europe de rugby, qui devaient se dérouler fin mai à Marseille, sont reportées.

L’OM, gestionnaire du stade Vélodrome, espère pouvoir « recaser » ces deux matchs avant la fin de la saison 2019-2020, très perturbée par la pandémie de coronavirus.

Les Marseillais se faisaient une joie d’assister, les 22 et 23 mai, aux finales des Coupes d’Europe de rugby. La « grande » Coupe d'Europe, le samedi, affichait complet, avec 60.000 billets vendus. Et le Challenge Européen s’apprêtait, grâce au Vélodrome​, à battre son record de fréquentation, avec au moins 35.000 spectateurs. Mais l’EPCR, l’organe directeur du rugby européen, annonce ce mardi que les finales, comme les demi-finales, sont reportées en raison de la pandémie de coronavirus.

« L’EPCR se conforme aux mesures prises par les différentes autorités publiques concernées par ses compétitions en Europe pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 », indique l’organisateur dans un communiqué, précisant qu’il reste « déterminé à achever la saison 2019-2020 de Champions Cup et Challenge Cup », dont les quarts de finale ont aussi été décalés.

« Pas de précipitation pour choisir la date »

« Je ne suis pas devin, mais l’EPCR a été clair : ils ont la volonté de reprogrammer les finales à Marseille », salue Martin d’Argenlieu, directeur des grands projets à l’OM. Le dirigeant, joint par 20 Minutes, ajoute qu’il « n’y aura pas de précipitation pour choisir la date » :

On attend de voir comment évolue la situation sanitaire. Cela dépendra de la programmation de la Ligue 1 et du Top 14, mais comme il n’y a que trois journées de Coupes d’Europe à reprogrammer, c’est moins compliqué.

« On attendra la nouvelle programmation de la Ligue 1 et on recasera ensuite en fonction, poursuit-il. Il y a beaucoup de choix et avec notre pelouse hybride PlayMaster on peut enchaîner rapidement football et rugby, par exemple sur un week-end où l’OM joue à l’extérieur. Si jamais la saison ne peut pas se poursuivre, il serait aussi possible de programmer les finales 2021 à Marseille, puisque Londres [qui devrait les accueillir] n’a pas encore mis les billets en vente. »

Le calendrier du rugby européen étant particulièrement surchargé, ce scénario « du pire » est crédible. Pas sûr qu’il plaise énormément aux organisateurs londoniens.