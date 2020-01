Greig Laidlaw et l'ASM recevront le Racing début avril — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

C’est un bien beau week-end de rugby qui vient de s’achever. Les derniers matchs de poule de la Champions cup se déroulaient ce dimanche et décidé de la suite des événements. Après la trêve internationale et le très attendu Tournoi des 6 nations, Clermont​ accueillera le Racing et Toulouse recevra l’Ulster début avril en quarts de finale de Coupe d'Europe.

Les deux autres affiches opposeront le week-end des 3, 4 et 5 avril le Leinster aux Saracens, dans un remake de la dernière finale gagnée par les Sarries, et Exeter à Northampton pour un duel 100 % anglais.

L’ASM fait le taf, le Racing perd

Samedi, l’ASM avait fait sa part du travail en s’imposant en banlieue de Londres chez les Harlequins, déjà éliminés (26-19). Les Auvergnats ont ensuite attendu pour connaître leur programme en quart et c’est au final une défaite du Racing qui leur permet d’accueillir à Michelin… les Racingmen.

Des Ciel et Blanc qui ont bien cru dimanche réaliser l’exploit d’une victoire chez les Saracens, champions d’Europe et d’Angleterre en titre. Mais les Sarries, en voie de disparition après l’officialisation samedi de leur relégation administrative pour dépassement du plafond salarial, ont joué la bonne partition à domicile.

Le Stade toulousain 3e meilleure équipe des poules

Au printemps, elles seront nombreuses, les équipes, à vouloir clore l’ère de domination des Saracens. Solide à Ernest-Wallon contre Gloucester (35-14), le Stade Toulousain en fait évidemment partie. En prenant le bonus offensif avec cinq essais dont deux signés Romain Ntamack, Toulouse totalise le troisième meilleur compte de cette phase de poule avec six victoires en six rencontres, et 27 points. Seul le Leinster, finaliste déçu l’an dernier, avec 28 points, et Exeter, avec 27 points mais une meilleure différence de points de match (+81 contre +77), font mieux que Toulouse.