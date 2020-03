Même à la retraite, Toifilou Maoulida n'en a pas fini avec ses bandelettes. — Capture d'écran Twitter

Ses bandelettes l’ont rendu célèbre. Auteur de 157 buts durant sa carrière (dont 71 sur les terrains de Ligue 1), le footballeur Toifilou Maoulida, formé à Montpellier, célébrait ses buts en sortant une bandelette de ses chaussettes, avec un message chaque fois différent rédigé dessus.

S’il a terminé sa carrière en 2017, l’attaquant n’a pas perdu la main ni son humour. Pendant le confinement, l’actuel entraîneur des U16 nationaux au Nîmes Olympique a dégainé une nouvelle bandelette. Peut-être la dernière de sa carrière, avec un message simple, lié au confinement instauré en France pour freiner la propagation du coronavirus : « #RestezChezVous ».

Un petit msg pour vous tous, mes amis, mes proches, tous ceux qui me suivent, on ne saura jamais ce que nous réservera demain, alors en ces temps difficiles, prenez soin de vous et des vôtres ❤️ Nous n’avons qu’une santé et elle vaut tout l’or du monde 🙏🏽



Je vous nomine tous 🎥 pic.twitter.com/lohQy7kEL0 — Toifilou Maoulida (@filoumaoulida) March 19, 2020

« Un petit message pour vous tous, mes amis, mes proches, tous ceux qui me suivent. On ne saura jamais ce que nous réservera demain, alors en ces temps difficiles, prenez soin de vous et des vôtres, explique celui qui fut international espoirs, un maillot de l’équipe de France sur les épaules. Nous n’avons qu’une santé et elle vaut tout l’or du monde ». Sa vidéo postée sur les réseaux sociaux a déjà été vue 32.000 fois.