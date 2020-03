CORONAVIRUS L’épidémie de coronavirus continue de se propager en Occitanie où 185 personnes sont hospitalisées et 23 sont décédées

Illustration d'une quarantaine dans un hôpital dû au coronavirus. — HOLLANDSE HOOGTE/SIPA

Le nombre de décès liés au coronavirus continue de croître en Occitanie. Vendredi soir à 22h, le bilan s’élevait à 23 décès et 185 hospitalisations, dont 67 en réanimations. C’est six décès de plus que la veille.

Le total de 520 cas confirmés en Occitanie n’a par ailleurs plus guère de signification : « la stratégie de tests ciblés rend maintenant le nombre de cas confirmés moins pertinents », reconnaît l’ARS. Une évolution vers un indicateur de suivi épidémiologique comme celui de la grippe saisonnière est en cours par Santé Publique France.

Cinq décès confirmés à Perpignan

L’Hérault reste le département le plus touché dans la région, avec 61 personnes hospitalisées, dont 21 placées en réanimation. Mais la journée de vendredi a confirmé l’existence d’un cluster à Perpignan. Cinq personnes y sont mortes des suites du Codiv-19. Parmi elles, une jeune femme de 24 ans.

[#Coronavirus] 520 cas de #coronavirus confirmés ce soir en #Occitanie, 185 personnes hospitalisées actuellement (67 en réanimation) et 23 décès constatés. Consultez les informations diffusées sur https://t.co/ByWmaTXuB0.

📌 Voir le dernier bulletin récapitulatif @ARS_OC : pic.twitter.com/3pdaewJrO7 — ARS Occitanie (@ARS_OC) March 20, 2020

Cinq personnes sont également décédées du coronavirus dans l’Hérault depuis le début de l’épidémie, dont trois pensionnaires du même Ehpad, à Mauguio. L’Aude est le département d’Occitanie le plus touché par les décès : huit à ce jour. Par ailleurs, si des cas sont confirmés dans chacun des treize départements, le Lot est le seul d’entre eux où aucun malade n’est à ce jour hospitalisé.