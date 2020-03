SOLIDARITE Par le biais de sa fondation, le club de foot lyonnais a décidé de verser l’argent aux chercheurs et aux hôpitaux lyonnais

L'OL, club présidé par Jean-Michel Aulas, va faire un don de 300.000 euros pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

L'Olympique lyonnais a fait savoir jeudi qu’il allait apporter un soutien financier à « tout ce qui est mis en œuvre » pour lutter contre la pandémie de coronavirus, qui frappe la France. Dans un communiqué publié le soir, le club de football lyonnais, dirigé par Jean-Michel Aulas, a annoncé qu’il allait faire un don de 300.000 euros, via sa fondation.

L’OL a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre le #COVID19. Le club a décidé par l’intermédiaire de @OLfondation, d’affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300 000 euros. https://t.co/aKxU9sXOnm — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2020

100.000 euros pour la recherche

Dans le détail, 100.000 euros seront versés aux Hospices civils de Lyon pour financer les deux projets de recherche clinique menés par les équipes de chercheurs. Et 200.000 seront alloués pour acheter du matériel, destiné aux établissements hospitaliers, et aider « les plus démunis ».

L’OL précise avoir pris contact avec la préfecture du Rhône pour identifier les besoins qui sont actuellement « prioritaires » et pour répondre au mieux à l’urgence de la crise.