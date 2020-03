Pendant la période de confinement, la métropole assure le ramassage des ordures à 100%. — E. Frisullo / 20 Minutes

Stationnement, ramassage des ordures, marchés alimentaires… Depuis le passage de la France au confinement, la métropole de Lyon et la ville de Lyon ont dû ajuster le fonctionnement de leurs services publics, indispensables au quotidien. Voici la liste de ceux qui fonctionnent encore mais qui tournent au ralenti.

Le stationnement en surface gratuit depuis jeudi

« Pour simplifier le quotidien des habitants et le respect du confinement » et pour « faciliter les déplacements prioritaires », la ville de Lyon a décidé de suspendre le stationnement payant sur la voirie. Une mesure qui a pris effet ce jeudi. Concrètement, si vous possédez un ticket en cours de validité, aucun risque de prendre une contravention. Il sera prolongé automatiquement d’une durée égale au nombre de jours de confinement imposé par les mesures de santé publique.

Les parkings souterrains LPA restent ouverts mais là, aucune annonce n’a été faite concernant leur gratuité.

Le ramassage des ordures assuré à 100 %, les déchèteries fermées

La priorité est donnée à la collecte des déchets. De fait, les opérations de nettoiement des rues ne sont plus aussi importantes et ne sont désormais réalisées à 30 %. Pour assurer au mieux le ramassage des ordures, la métropole de Lyon a fait appel aux bonnes volontés de ses agents de nettoiement, désormais moins sollicités. « Certains se sont portés volontaires pour assurer la collecte et sont aujourd’hui en cours de formation », indique-t-elle. Pas de changement non plus pour la collecte du tri qui n’est donc pas ralentie.

En revanche, les déchèteries sont fermées au public depuis mardi midi. Les autres services de collecte de déchets occasionnels, à savoir les déchèteries mobiles, déchèterie fluviale et points d’apport volontaire déchets verts, sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Les Vélo’V en service, les voitures électriques à l’arrêt

Si le service de vélos en libre-service est pour l’instant maintenu, afin de notamment permettre aux personnels soignants de se déplacer, ceux d’autopartage (Bluely, Citiz et Yea !) sont suspendus et inaccessibles en ligne. Les réservations faites pour les 15 prochains jours sont annulées mais seront sans frais pour les usagers.

Les marchés autorisés mais…

Si les marchés hebdomadaires ont été suspendus dans la ville de Bourg-en-Bresse, ce n’est pas encore le cas à Lyon et dans les villes alentour. Seuls les étals accueillant des denrées alimentaires de première nécessité sont autorisés à vendre. Les autres, qui proposent des vêtements par exemple, devront suspendre leurs activités. Les consommateurs, eux, doivent désormais respecter des règles plus strictes comme mettre un mètre de distance au minimum. Et les étals ont été davantage espacés.

La situation pourrait toutefois évoluer si les autorités constatent une trop forte fréquentation. Mercredi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que le gouvernement serait amené à fermer certains marchés « où l’on voit des foules » ou « qui ont beaucoup d’étals », pour éviter les rassemblements, alors que les magasins d’alimentation, eux, restent ouverts. Ce sont les préfets qui ont autorité pour prendre ces décisions de « fermeture ».