La Fédération française de rugby (FFR) a suspendu toutes ses compétitions, rassemblements et entraînements « jusqu’à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise », a-t-elle annoncé vendredi, en réponse à l’épidémie de coronavirus.

« Tous les championnats, de toutes les catégories sans exception, sont suspendus, ainsi que toutes les activités des écoles de rugby, afin de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 », écrit l’instance dirigeante du rugby amateur dans un communiqué.

La Ligue devrait suivre dans l’après-midi pour annoncer l’arrêt du Top 14 et de la Pro D2. Une réunion d’urgence du comité directeur a lieu à 14h00.

On attend en revanche la décision de l'EPCR, qui semble jouer la montre concernant les rencontres de coupes d’Europe. « Des informations à propos des rencontres seront communiquées dès que possible et, d’ici là, l’EPCR est toujours entièrement favorable aux mesures préventives qui ont été mises en place dernièrement dans l’intérêt de la santé publique et respectera les prochaines directives de la part des autorités gouvernementales compétentes », a écrit l’instance dans un communiqué.