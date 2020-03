OL - ASSE EN DIRECT : Rudi Garcia revient au 4-3-3, le derby de la confirmation pour Lyon ?

Les souvenirs sont doux comme un nuage de printemps mais les résultats du week-end ont dûr ramener les Lyonnais à la réalité. En s'impostant tous les deux à l'extérieur, Rennes et Lille ont mis uns pression folle sur la team de Rudi Garcia, pratiquement obligée de battre Saint-Etienne pour rester vaguement dans la course à la 3e place. Cela ne devrait pas poser de problème contre le 16e de L1 qui ne met plus un pied devant l'autre depuis des semaines? Cela reste un derby, que les Lyonnais avaient d'ailleurs perdu à l'aller, trois jours après l'arrivée de Claude Puel sur le banc stéphanois. Le déclic a fait long feu chez les Verts, mais au vu de leurs difficultés à domicile, les coéquipiers d'Aouar ne devront pas faire les malins non plus.