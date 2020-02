A gauche, le Franco-Malien Moussa Marega — Miguel Angelo Pereira/AP/SIPA

Une ovation pour le moins réconfortante. Une semaine après être sorti hors de lui du terrain en raison des cris et insultes racistes de la part d'une partie des supporters de son ancienne équipe du Vitoria Guimaraes, Moussa Marega a été longuement applaudi par les fans du FC Porto dimanche soir pour son premier match à la maison depuis les incidents.

"Que Adeptos INCRÍVEIS 😱

Esta vitória é graças a vocês! 👏🏿

Obrigado a todos pelo apoio! 🙌🏿

Vocês são enormes!!! 💪🏿✊🏿🙏🏿"



- @marega91 no seu Instagram 💙 pic.twitter.com/mL64pEm6hU — FC Porto News 🇸🇻 (@FCPortoNews1893) February 24, 2020

Une banderole « Nous sommes tous Marega » a été déployée dans le virage à la 11e minute, en référence à son numéro de maillot, et les supporters en ont profité pour longuement changer à sa gloire. Un comportement qui tranche avec la passivité de ses coéquipiers la semaine passée, qui ont préféré essayer de le retenir plutôt que d’accompagner sa démarche.

« Dès le départ, mes partenaires ne comprennent pas ma réaction, avait déclaré l’attaquant sur RMC. Ils sont choqués par ma décision de quitter le terrain. Ils ont eu une réaction d’amis, ils ont essayé de me calmer. Mais à partir du moment où je leur dis que c’est mort à cause des cris de singes et des cris racistes, quand c’est tout le stade qui crie, ce n’est pas possible ».