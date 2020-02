A gauche, le Franco-Malien Moussa Marega — Miguel Angelo Pereira/AP/SIPA

Guimarães-FC Porto, peu après l’heure de jeu. Moussa Marega vient d’inscrire le but du 2-1 contre son ancien club quand il est victime de cris racistes de la part des supporters du Vitoria. Fou de rage, l’attaquant du FC Porto explose et décide de quitter la pelouse. Ni ses coéquipiers – dont la réaction est franchement discutable – ni son staff ne le font changer d’avis. Sergio Conceição se retourne alors vers le public pour crier à son tour son indignation (« c’est une honte. Une honte ! »), tandis que son joueur quitte la pelouse en adressant des doigts d’honneur à l’assistance.

🇵🇹 Excédé, en colère, pas calmé par ses coéquipiers ni par les mots de son entraîneur Sergio Conceiçao, Moussa Marega a quitté le terrain à la 71e minute, sous la bronca du stade de Guimaraes, à la suite de cris racistes à son encontre. pic.twitter.com/01EHDMkV4Q — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2020

Moussa Marega n’a pas tardé à s’exprimer sur son compte Instagram. Il s’en prend notamment à l’arbitre après avoir écopé un carton jaune en dépit des circonstances. « Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour lancer des cris racistes… allez vous faire foutre ! Et je remercie également les arbitres de ne pas m’avoir protégé et de m’avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau », a écrit dans la soirée Moussa Marega sur son compte Instagram. « J'espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football! Vous êtes une honte! », a ajouté le joueur insulté, en majuscules.

De nombreux clubs portugais, dont le rival du Sporting, ont fait part de leur soutien au Franco-Malien, tout comme Anthony Martial, lui aussi originaire des Ulis.