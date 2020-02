Ça doit être la joie de retrouver le stade qui a sacré Liverpool l’an passé dans l’épreuve. Ou alors la satisfaction à chaque fois qu’il regarde le classement de Premier League. Bref, Jurgen Klopp était comme toujours affable et souriant lors de la conférence de presse d’avant-match entre l’Atlético et Liverpool, pour l’autre choc de la soirée en 8e de finale de C1. L’Allemand s’est montré particulièrement caustique au sujet de son duel avec Diego Simeone, un autre entraîneur pour le moins démonstratif sur les bancs de touche.

Jurgen Klopp: “It’s impressive to be honest, that record! Whenever we have been in a European competition, we have ended up in the final, which is nice – especially when you win the final! But I cannot explain it.” 🤷‍♂️



