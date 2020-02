André Villas-Boas sait très bien comment galvaniser les supporters marseillais. (archives) — Daniel Cole/AP/SIPA

Pas besoin de faire de grands discours ou de sortir la langue de bois. En s'imposant dimanche à Lille (1-2), l' OM a fait un immense pas vers une qualification directe en Ligue des champions. Et André Villas-Boas en est bien conscient. Avec onze points d’avance sur Rennes (3e) et douze sur le Losc (4e) à treize journées de la fin, Marseille peut commencer à préparer le champagne.

« C’est un écart considérable »

« C’est une grande réussite pour notre équipe. Si on enlève les Galacticos du PSG, l’OM est la meilleure équipe de la Ligue 1. On écarte un adversaire de plus qui est à douze points et Rennes à onze. C’est un écart considérable. Mais on doit continuer à assurer mathématiquement notre place. On se retrouve dans une position de contrôle. J’espère qu’on va atteindre notre objectif », s’est réjoui le coach marseillais à l’issue de la rencontre. Vu les écarts, Villas-Boas peut dormir tranquille. Cette saison, Marseille est un cran au-dessus de tout le monde… à l’exception de l’intouchable PSG.