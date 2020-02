Des supporteurs du FC Nantes. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Place à l’épisode numéro 6 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent d’abord sur la violence de certains supporteurs (fight en ville avant FCN-PSG et bagarre sur une aire d’autoroute samedi entre ultras bordelais et nantais) ces derniers jours.

Cette violence décrédibilise-t-elle l’image de l’ensemble des initiatives des fans de football ? Ensuite, il sera question de la gestion des jeunes joueurs au FC Nantes​. Les twittos ont d’ailleurs été interrogés sur ce sujet avec un sondage.

Enfin, nos quatre spécialistes se sont posé une question : Nantes est-il désormais un club stable en comparaison avec Angers SCO (soupçons d’agressions sexuelles sur le président Saïd Chabane) et Rennes (départ du président Olivier Létang) ?

Tous les mardis à partir de 18 heures

Quel est le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro entre 15 et 20 minutes pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante qui sera proposée chaque mardi à partir de 18 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc.).