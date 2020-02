La joie des joueurs du Real Sociedad après leur victoire face au Real Madrid, le 6 février 2020 au stade Santiago Bernabeu. — A Perez Meca/REX/SIPA

Les deux géants n’y sont plus. Le FC Barcelone, 30 fois vainqueur de la coupe nationale (un record), a été éliminé jeudi en quarts de finale de la Coupe du roi jeudi soir par l’Athletic Bilbao, sur le fil, 1-0, comme le Real Madrid, défait par la Real Sociedad (4-3). Les Catalans, en pleine crise interne après le conflit qui a opposé la star argentine Lionel Messi au directeur sportif français Eric Abidal mardi, ont été battus sur un but de la tête de l’attaquant basque Iñaki Williams en toute fin de rencontre (90e+3).

Fin d’une série de 21 matchs sans défaite pour le Real Madrid

C’est une épine de plus dans le pied du Barça, qui doit composer sans son avant-centre uruguayen Luis Suarez, récemment opéré du ménisque externe du genou droit et absent jusqu’à mi-mai, et sans Ousmane Dembélé, qui sera prochainement opéré d’une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite, et dont la durée d’indisponibilité s’élèvera sans doute à quatre ou cinq mois.

L’Athletic Bilbao est donc le dernier qualifié pour les demi-finales de la coupe nationale espagnole. Les Basques y rejoignent le Petit Poucet Mirandés (deuxième division espagnole), vainqueur de Villarreal mercredi 4-2, et Grenade, qui a battu le champion en titre, le Valence CF, 2-1 mardi. Ils y retrouveront surtout la Real Sociedad, vainqueur du Real Madrid au terme d’un match fou au Santiago-Bernabeu (4-3), qui a mis fin à la folle série de 21 matchs sans défaite des hommes de Zinédine Zidane.

🌟 Nuit de stars au Santiago Bernabéu



💙 C’est trop beau être de la Real



AURRERA REALA!!!#AurreraReala pic.twitter.com/9KwNO4jv5b — Real Sociedad (@RealSociedadFR) February 6, 2020

Les premières demi-finales le 12 février

Les pépites nordiques Martin Odegaard, un joueur norvégien de 21 ans, impérial premier buteur (22e), et le jeune avant-centre suédois Alexander Isak (20 ans), auteur d’un doublé express (54e et 56e), ont été les grands artisans de la belle victoire des « Txuri-urdin » (blanc et bleu, en basque) contre les Merengues, avec le quatrième et dernier but de Mikel Merino (69e). Mais leur sortie, associée au carton rouge adressé à Andoni Gorosabel (90e+4), a failli coûter très cher aux hommes d’Imanol Alguacil, qui ont eu des sueurs froides en fin de rencontre, en voyant les Madrilènes marquer trois buts pour réduire l’écart (Marcelo 59e, Rodrygo 81e, et Nacho 90e+3).

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi à 13h00. Les demi-finales se disputeront en match aller-retour le 12 février et le 4 mars. La finale est programmée le 18 avril.