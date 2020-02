Open d'Australie EN DIRECT : Et de 8 pour Djoko ? Suivez la finale Djokovic-Thiem en live

Il va falloir se lever de bonne heure pour battre Novak Djokovic. Environ 9h30 à Paris, me répondrez-vous sur le ton de la blague, et on souhaite que vous soyez debout pour suivre ça, mais on pense surtout à ce pauvre Dominic Thiem. Non pas que l'Autrichien n'ait aucune chance, ses matchs contre Nadal et Zverev en quarts étaient assez magnifiques, mais Djoko à Melbourne, c'est quelque chose. C'est bien simple, en sept finales en Australie, le Serbe en a remporté sept (dont la première contre Tsonga, souvenez-vous). Bref, on souhaite bien du courage à Thiem.

>> On se donne rendez-vous autour de 9h30 pour suivre ce match. Soyez du rendez-vous...