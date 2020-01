Sans Dimitri Payet, Dario Benedetto a été sevré de ballon face à Angers. — D. Cole / AP / SIPA + J.S.-M. au Paint (consultant : A.H.)

Sans Dimitri Payet, l’OM s’est procuré très peu d’occasions face à Angers, ce samedi. Marseille n’a cadré que deux tirs.

Les chiffres le prouvent : cette saison, l’OM est deux fois moins bon sans son meneur de jeu.

Le diagnostic est formel. L’OM est atteint d’une maladie peut-être incurable. Pas le coronavirus, non, vous pouvez reposer ce masque et respirer calmement. Le mal dont souffre Marseille n’est pas contagieux. Il se nomme « Payet-dépendance. » Sans son meneur de jeu, l’OM a livré une terne prestation, ce samedi, face à Angers ( 0-0).

Il a fallu attendre la 62e minute pour voir le premier tir cadré, une première en Ligue 1 depuis le 8 décembre 2018. Les rares occasions ont été des tentatives lointaines, un peu désespérées : l’OM n’a cadré que deux tirs. Bref, sans son créateur, le club a un mal fou à se procurer de vraies opportunités, malgré une possession de balle hégémonique (64 %). « Si Payet était présent, il aurait sans doute sorti quelque chose de son chapeau, sourit, soulagé, l’entraîneur angevin Stéphane Moulin. Mais il n’était pas là et ça nous a servis ! » Son équipe a pu se replier sur ses bases arrière et attendre patiemment le point du match nul.

« Si on est Payet-dépendant, on est Payet-dépendant ! »

« Dim’ est capable de débloquer les situations dans les petits espaces, de faire la dernière passe. C’est ce qui nous a manqué, surtout face à une équipe très regroupée comme Angers », estime Steve Mandanda. « Le jeu passe beaucoup par lui, il nous apporte sa technique et nous fait beaucoup de bien », embraye Jordan Amavi, qui réfute, toutefois, l’idée d’une dépendance : « On a eu des occasions même sans lui », lâche le latéral, qui ne parle visiblement pas du même match que nous.

0 tir après 30 minutes de jeu pic.twitter.com/hsMGdIJVuJ — Lino Treize (@LinoTreize) January 25, 2020

André Villas-Boas est plus lucide et « assume » : « Si on est Payet-dépendant, on est Payet-dépendant, ça ne m’inquiète pas ! La Juve est Cristiano-dépendant, Barcelone est Messi-dépendant. » Mais AVB est soulagé de retrouver son créateur dès mercredi, face à Strasbourg, en Coupe de France : « Contre une équipe à bloc fermé, on a besoin de créativité, d’un joueur capable de dribbler et de casser les lignes… Et c’est exactement le profil de Payet ! »

La preuve par les stats

Sans lui, l’OM n’a pas le visage. Le Marseille de Payet est dominateur, conquérant et opportuniste. Le Marseille sans Payet est pataud, emprunté et maladroit. Les chiffres le prouvent. Cette saison, quand Payet est sur le terrain, Marseille empoche 2,3 points par match et marque 1,6 but par rencontre. Sans lui, l’OM tourne à 1,2 point et 0,8 but par match. C’est simple : l’OM est deux fois moins performant sans Payet.