Salut à tous ! L'OM souffre-t-il de Payeto-dépendance ? Réponse cet après-midi, lors de Marseille-Angers, à suivre dès 17h30 sur votre média gratuit préféré. Le meneur de jeu marseillais est suspendu cet aprèm. En moyenne cette saison, l'OM empoche 2,3 points par match avec Dimitri Payet, et 1,3 points sans lui. Si la règle est respectée, ça pue le match nul cet aprèm au Vélodrome... D'autant que Boubacar Kamara et Bouna Sarr sont eux aussi suspendus et que Florian Thauvin est toujours en reprise. Restez dans le coin pour suivre ça avec nous.