Coronavirus EN DIRECT : Hong Kong décrète le niveau d'alerte maximal... Un troisième cas confirmé en France...

11 h 13 : Les ports ne sont pas fermés à Hong Kong

On a plus de précisions sur les conditions de ce niveau d’alerte maximal décrété à Hong Kong. Carrie Lamb, la cheffe de l’exécutif local, liée à Pékin, a ajouté qu’il serait « inapproprié » de fermer les ports de Hong Kong liés au continent. Elle assure que ce ne sont pas des raisons politiques qui la poussent à prendre cette décision.

Hong Honk est, depuis des mois, confrontée à la plus grave crise politique depuis son rattachement à la Chine, en 1997.

#NOW - #carrielam said it would be "inappropriate and impractical" to shutdown ports linked to mainland. Asked whether it was becos of political reasons, she said: “There is no consideration on other factors." #CoronavirusOutbreak