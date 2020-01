A moins de deux semaines du coup d’envoi du Tournoi des six nations, les entraîneurs et joueurs ont des fourmis dans les jambes, à commencer par le sélectionneur de l’Angleterre Eddie Jones : « J’ai vraiment hâte d’y être » a-t-il avoué ce mercredi.

RTÉ Sport's @damien_omeara caught up with England coach Eddie Jones, who hopes that his Saracens players will regard England duty as a "sanctuary" from the travails of club life. pic.twitter.com/cC53jsrcHK