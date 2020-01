OL-Losc EN DIRECT: Lille contrôle, Lyon attend et le score ne bouge pas... Suivez la Coupe de la Ligue avec nous...

Yo les Minutos, bien ou bien ? Première demi-finale de la Coupe de la Ligue, dernière du nom, entre l’OL et le Losc. Une bien belle opposition entre deux équipes qu’on attend à un meilleur niveau en championnat mais ont su tenir leur rang dans la plus prestigieuse des compétitions. Quelle honte que ce trophée, plus convoité que la Coupe du monde et la C1 réunis, soit voué à disparaître à la fin de la saison. On espère en tout cas que les deux équipes sauront respecter l’institution Coupe de la Ligue en nous offrant un 0-0 bien dégueulasse et une séance de tirs au but d’anthologie. Au fond, c’est ce que tout le monde réclame, non ?

>> Début du live à 21h sur nos antennes