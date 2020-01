Une grosse frayeur et du boulot pour son assureur. Sergio Romero s’est fait très peur ce lundi en se rendant au centre d’entraînement de Manchester United. Le Daily Mirror révèle les images de sa sortie de route violente avec une Lamborghini grise, laquelle a fini encastrée sous une barrière de sécurité, l’arrière enfoncé sur toute la longueur.

Manchester United goalkeeper, Sergio Romero, has been involved in a car crash close to Carrington this afternoon. Doesn't look good 😳 pic.twitter.com/Tzz3pa1Osg