10h20: Arsenal s'intéresse à Kurzawa (L'Equipe)

A croire que les Gunners ont pour but d'avoir la défense la moins compétitive possible. Des discussions entre des intermédiaires du club et le clan Kurzawa auraient eu lieu. The Atlantic croit savoir que le prix fixé par Paris pour son joueur est de 5 à 7 millions d'euros.