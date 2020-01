Il va sans dire que l'attente est grande après le superbe sommet de dimanche soir. Surtout en ce qui concerne la capacité des Monégasques à renouveler un match d'une telle intensité face à ce qui se fait de mieux en France deux fois en trois jours. Mieux vaut donc rester prudents et ne pas espérer un deuxième Feu d'artifice du 14 juillet en si peu de temps. Mais on est tout de même très curieux de voir si Tuchel va se risquer à remettre sur le terrain des quatre Avengers après avoir constaté un certain déséquilibre défensif lors du 3-3 au Parc. En tout cas, ça fait un nouveau beau test avant la C1 et il n'y en aura pas 36 d'ici la fin février.