Mercato EN DIRECT: L'OL sur Toko-Ekambi et Seri?.. Tottenham s'attaque à Lemar...

09h48: L'OL sur deux anciens de Ligue 1

On démarre la journée par les infos de L'Equipe concernant Lyon. En attaque, l'OL penserait à karl Toko-Ekambi, l'ancien d'Angers qui n'est plus vraiment titulaire à Villarreal. Les Lyonnais voudraient un prêt avec OA, les Espagnols un transfert supérieur aux 20M€ qu'ils ont déboursé en 2018. On parle d'un joueur aux stats intéressantes (18 buts en Liga la saison dernière) mais pas sûr sûr de son profil de créateur offensif comme peut l'être Depay...

Deuxième piste, celle menant à Jean-Michaël Seri. L'ancien Niçois est prêté à Galatasaray par Fulham, donc l'affaire est loin d'être simple. Ce n'est pas non plus la priorité des priorités de Rudi Garcia, qui veut d'abord un attaquant et un latéral gauche.