Vous ne le savez pas encore, mais la France vient peut-être de récupérer la future star de l'athlétisme mondial. Sasha Zhoya, jeune phénomène de 17 ans détenteur des records du monde cadet de la perche, du 60m et du 110m haies, a finalement décidé de courir sous les couleurs de l'équipe de France, nous apprend Le Parisien ce vendredi.

Né en Australie d’un père zimbabwéen et d’une mère française, il avait le choix entre ces trois nationalités. Il avait rapidement écarté le Zimbabwe, mais entre l'Australie et la France, cela a été un vrai dilemme pour lui. Le premier est le pays où il est né, où il vit et où il a tous ses amis. Une place de choix en équipe nationale lui tendait aussi les bras, peut-être même dès les JO 2020. Le second représente un accompagnement plus solide jusqu’au plus haut niveau et l’opportunité de disputer plus de compétitions. Ce choix cornélien était très bien expliqué dans un reportage de l’émission Stade 2 diffusé il y a quelques jours.

Avec déjà 2 records du monde cadets (perche/110m haies) @sasha_zhoya est LE phénomène de l’#athletisme mondial. Franco-australien il doit choisir sa nationalité d’ici quelques jours. Un reportage #stade2 signé @thierryvildary @FFAthletisme pic.twitter.com/OI3F6HGRAk — Emmanuel Lefort (@lefortmanu) December 23, 2019

Pourquoi la France, alors ? « On a analysé tous les paramètres, les pour, les contre, le côté émotionnel, l’organisation, les perspectives financières, la famille, les amis, a expliqué sa mère Catherine au Parisien. Il a fait un choix professionnel, donc on a regardé les opportunités de pouvoir disputer le plus grand nombre de compétitions de haut niveau. Et c’est en Europe que ça se passe. Pour progresser, il faut affronter régulièrement les meilleurs. C’est ce qui a fait pencher la balance. »

Autre élément déterminant, la perspective de disputer les JO 2024 à domicile. D’ailleurs, si Paris ne l’avait pas emporté, son choix aurait peut-être été différent, reconnaît sa mère. Voilà en tout cas un très grand espoir à faire grandir pour l’athlé français, qui en a bien besoin en ce moment.

N.C.