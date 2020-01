Mikel Arteta a remporté sa première victoire sur le banc d'Arsenal. — Ben STANSALL / AFP

Après quatre défaites consécutives à domicile, Arsenal a renoué avec le succès en l'emportant aisément contre Manchester United (2-0). La performance des Gunners a été assez similaire à celle longtemps réalisée contre Chelsea, au même endroit trois jours plus tôt, où malgré une bonne entame de match et une certaine cohésion défensive, les joueurs de Mikel Arteta s'étaient effondrés dans les dix dernières minutes (1-2).

Cette fois, tout en restant solides défensivement et très combatifs, ils ont mis la barre plus haut sur le plan offensif. Auteur d'un but (8e) et d'une frappe sur le poteau (38e), Nicolas Pépé a été le grand animateur offensif des Londoniens, qui ont logiquement rejoint le vestiaire avec deux buts d'avance à la pause, après le second but de Sokratis (42e).

Plus calculateur et plus cohérent tactiquement que par le passé, les Gunners ont beaucoup reculé en seconde période. Mais sans dommage cette fois, grâce notamment à l'activité défensive de ses attaquants, portée disparue à la fin de l'ère Emery. «Dès qu’il est arrivé, le nouveau coach a posé les choses sur la table, a réagi Aubameyang au micro de RMC. Il a dit clairement ce qu’il attendait de nous et que c’était non négociable. Tout le monde s’est mis au boulot. Tout le monde avait envie de faire des efforts parce qu’on a l’orgueil qui est là aussi. On avait envie de retrouver le goût de la victoire et de faire plaisir à nos supporters.»