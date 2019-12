L'ancien entraîneur des All Blacks, Steve Hansen, après avoir reçu la médaille de bronze lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon, le 1er novembre 2019. — Koji Ito/AP/SIPA

L’ancien entraîneur de l’équipe de rugby des All Blacks a été anobli en cette fin d’année en Nouvelle-Zélande. Il a rejoint la liste des distinctions pour sa contribution exceptionnelle au rugby national.

Steve Hansen, devenu Sir Stephen, n’a pas réussi à offrir à son équipe un troisième titre de champion du monde après deux victoires consécutives. Les All Blacks se sont inclinés cette année en demi-finales face à l’Angleterre.

It's a rugby Knight, with former All Blacks coach now Sir Steve Hansen https://t.co/MS48mqrI2D pic.twitter.com/SlsMFkzHSJ — Rugby Heaven (@NZRugbyHeaven) December 30, 2019

« Cet honneur est également le leur »

L’ex-entraîneur a exprimé une « immense fierté et modestie », rendant hommage à son épouse et ses collègues. « Je serai éternellement reconnaissant envers les talents que nous avons eu la chance d’entraîner et l’encadrement impressionnant que nous avons eu », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas accomplir tout cela par vous-même. C’est pourquoi cet honneur est pour beaucoup également le leur. »

Steve Hansen, 60 ans, a été pendant huit ans l’adjoint de l’entraîneur Graham Henry, également anobli après la victoire à la Coupe du monde en 2011. Il est ensuite devenu lui-même entraîneur pendant huit ans. Avec lui, les All Blacks ont gagné la Coupe du monde 2015, terminé 3e du Mondial-2019, gagné six fois le Rugby Championship et conservé la Bledisloe Cup, confrontation annuelle face à l’Australie. L’équipe néo-zélandaise a été désignée équipe de l’année cinq fois. En tout, les All Blacks ont gagné 93 des 107 test-matches disputés, contre seulement dix défaites et quatre nuls.