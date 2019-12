Steve Diamant, charmant personnage au demeurant. — OLI SCARFF / AFP

Steve Diamond a eu beau se reprendre sur-le-champ, le mot était lâché. « Les bâtards », voilà comment le manager du club anglais de Sale, près de Manchester, a appelé l’arbitre Français Mathieu Raynal et ses assistants, après la défaite de son équipe face à Exeter en Coupe d'Europe samedi. Une histoire de maul qui s’écroule et de carton jaune pour l’adversaire oublié, voilà grosso modo ce que le directeur du rugby des Sharks avait à reprocher aux juges français.

« Je viens de leur dire : "vous avez fait un match fantastique, vos juges de touche ont été brillants", a-t-il expliqué avant de déraper sur la chaussée du bon goût. J’espère que cela arrivera jusqu’à ceux qui les évaluent et que nous ne reverrons plus jamais les bâtards à Manchester. » Steve Diamond a bien tenté de désamorcer la situation, mais le mal était fait.

Serge Simon contre-attaque

« Blague ! Blague, blague, blague !, s’est-il repris. J’ai juste l’impression que ces jours-ci, les gens veulent voir plus de caractère en interview, pas seulement des réponses oui ou non, donc on ne fait que s’amuser un peu. » Notre petit doigt nous dit que les membres de l’EPCR vont bien rigoler aussi quand il s’agira de choisir une sanction au boss des Sharks.

Cette sortie n’a en tout cas pas du tout fait marrer Serge Simon, lequel s’est empressé de partager son écœurement sur Twitter, ajoutant qu’il regrettait « de ne plus pouvoir croiser ce monsieur sur un terrain pour lui rappeler les valeurs du rugby ». Rendez-vous dans la cour de récré pour régler ça à l’ancienne.