Ricardinho, le Messi du futsal — SIPA

C'est un nom qu'on ne connait pas vraiment, même si tout le monde a déjà vu au moins une fois ses exploits sur Youtube. Richardinho, joueur portugais de 34 ans considéré comme le meilleur joueur du monde de futsal, devrait signer selon l'Equipe à l'Accs Paris, le club de la région parisienne, actuellement leader invaincu du championnat français. Dans le milieu du futsal, c'est un gros coup tant ce joueur est considéré comme à la fois dominant et extrêmement spectaculaire.

Le quotidien précise que son contrat débuterait en juin prochain pour une durée de trois ans. Et on a déjà l'eau à la bouche de voir ce que ça peut donner, et éventuellement de mettre en lumière le futsal français. Ricardinho a reçu six fois l'équivalent du Ballon d'Or de sa discipline lors de la dernière décennie.