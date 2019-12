EN DIRECT. Biathlon : Les Bleues craquent au tir debout...Eckhoff se balade encore plus que Johannes chez les garçons

14h01: Rebonjour les lousticos et les lousticas, vous avez eu le temps de manger depuis la démonstration de Johannes tout à l'heure? J'espère bien, parce qu'on remet ça avec les filles. Il va falloir chercher Eckhoff, auteure du doublé sprint/poursuite

Could Tiril Eckhoff make it a clean sweep of victories in #ALGB19. She conquered the sprint and pursuit but how will she do in the mass start? Watch the action live here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ibdVpY674k