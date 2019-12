Carlo Ancelotti — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

Fast and Furious, coach edition. Viré de Naples le 10 décembre, Carlo Ancelotti a déjà retrouvé un banc sur lequel s’asseoir. L’Italien vient d’être nommé entraîneur d’Everton, qui s’est récemment séparé de son coach Marco Silva. On apprécie la petite animation pour l’annoncer sur les réseaux. On vous laisse en profiter.

Ancelotti a signé un contrat de quatre ans et demi avec les Toffees. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions​ comme entraîneur prendra officiellement ses fonctions dimanche, mais il est présent à Goodison Park où sa nouvelle équipe affronte samedi Arsenal, pour la 18e journée de Premier League, précise le communiqué.