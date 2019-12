Coupe de la Ligue EN DIRECT : Le PSG triple déjà la mise au Mans… Amiens renverse Rennes, les Verts devant à Nîmes

Quel bonheur les amis !!! Oui, oui, il va falloir en profiter jusqu'au bout de cette merveilleuse Coupe de la Ligue. Vous verrez, elle nous manquera la saison prochaine ! On se retrouve ce soir pour les 8e de finale. Après les qualficiations de Reims et Lille, c'est le PSG qui fait son entrée en lice du côté du Mans, une vieille connaissance de la Ligue 1 qui renaît de ses cendres depuis quelque temps. On aura aussi un oeil sur les 4 autres matchs de 21h05...