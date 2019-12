Lyon et Memphis Depay contre Leipzig — AFP

Le capitaine de l'Olympique lyonnais, Memphis Depay, sorti à la mi-temps de la défaite contre Rennes (1-0) dimanche, pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, a annoncé l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia.

Le Néerlandais absent jusqu'à la fin de la saison?

«Au delà de la défaite, il y a la blessure de Memphis et celle de Jeff (Reine-Adelaïde, NDLR). Nous attendrons d'en savoir un petit peu plus mais, pour Memphis, cela ne sent vraiment pas bon, comme on dit. Nous pensons que ce sont les croisés. Pour Jeff, nous verrons, c'est le ménisque», a admis Garcia. «J'espère que nous aurons des nouvelles contraires à ce que nous pensons en espérant que cela ne soit pas trop grave pour les deux», a-t-il poursuivi. Une crainte confirmée par Juninho, qui a parlé d'une absence «jusqu'à la fin de la saison».

🎙 @Juninhope08 « C’est une très mauvaise soirée parce qu’on a perdu et par rapport à la qualité du jeu produit. La très mauvaise nouvelle est aussi la blessure de @Memphis qui pourrait l’éloigner des terrains un bon moment. C’est notre leader, je suis triste pour lui »#OLSRFC pic.twitter.com/TY0cwqJVal — Olympique Lyonnais (@OL) December 15, 2019

Les deux joueurs doivent passer des examens pour confirmer ou non les premiers diagnostics mais, si le pronostic se précisait, Depay, blessé dans un choc avec Hamari Traoré à la 29e minute, pourrait être absent plusieurs mois. Le Néerlandais s'était distingué mardi lors de la rencontre de Ligue des Champions contre Leipzig, après que les Lyonnais eurent arraché leur qualification (2-2) en huitièmes de finale, en allant retirer une banderole insultante déployée par ses propres supporters contre son partenaire Marcelo. Un épisode qui a mis en lumière les tensions entre les ultras et les joueurs.

Un dimanche cauchemardesque pour Lyon

Dimanche, Depay s'est d'abord illustré en manquant d'ouvrir le score sur un corner rentrant menaçant. Peu après, il a dû sortir du terrain quelques instants, après avoir été touché à un genou lors d'un choc avec un joueur rennais. Memphis Depay a repris sa place sur le terrain mais il a été remplacé à la mi-temps par Martin Terrier. Lors de la première période, Lyon avait déjà perdu son milieu Jeff Reine-Adelaïde, sorti sur blessure et remplacé par Bertrand Traoré.