Anthony Lopes a tenté de calmer les supporters à la fin du match. — JEFF PACHOUD / AFP

La situation autour de Marcelo est encore très floue après les incidents qui ont émaillé la qualification lyonnaise mardi soir en 8es de finale de Ligue des champions. Alors que RMC Sport pensait savoir que le joueur avait finalement décidé de plier bagage après ce nouvel épisode avec les supporters, son agent a tenu un tout autre discours dans L'Equipe, laissant entendre qu’on était encore loin d’un départ de son joueur dès cet hiver.

Pourtant, vu les dernières déclarations de la femme de Marcelo sur son compte Instagram, pas sûr que les relations s’apaisent entre le clan du Brésilien et ses détracteurs chez les ultras. En effet, tout en voulant saluer le courage de Memphis Depay, qui est allé au-devant des supporters pour arracher la banderole anti-Marcelo, la femme du joueur glisse un énorme tacle au capitaine Anthony Lopes, qu’elle juge trop copain-copain avec les Bad Gones.

Autre remerciement en story Instagram : pic.twitter.com/uYHM6am7Oo — Inside Gones (@InsideGones) December 11, 2019

« À propos du leadership : un joueur qui a appartenu à une foule organisée ne peut pas être le leader d’un groupe, écrit-elle. Il ne défendra jamais le groupe mais seulement lui-même ou la foule à laquelle il a appartenu. Un vrai capitaine doit avoir du caractère, du respect et de l’amour pour son prochain. Et ne pas être prisonnier de l’ego et de la vanité. Bravo Memphis, tu es assurément un vrai capitaine. » Difficile de faire plus clair. Pas sûr en revanche qu’allumer publiquement le capitaine de l’OL, figure emblématique du club, soit la meilleure tactique pour soutenir son mari.