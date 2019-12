C'est un match que les Lyonnais auraient peut-être souhaité disputer à l'extérieur, au vu des dissenssions actuelles avec les ultras du Virage Nord. Mais le calendrier est ainsi fait, et l'hommage à Bernard Lacombe en avant-match devrait aider à apaiser la situation. L'ancien serial buteur de l'OL (149 pions dans les seventies), un temps entraîneur, directeur sportif, puis conseiller de JMA, ne mérite pas de voir cette cérémonie souillée par la guéguerre entre les supporters et Marcelo, même si ce dernier ne fait pas grand-chose pour calmer les esprits. Mais la trêve pourrait être de courte durée: si les Rennais venaient à l'emporter au Parc OL, une habitude depuis deux ans, l'ambiance pourrait vite remonter d'un cran et la journée devenur aussi surréaliste que l'après-match de la demi-finale de la Coupe de France l'an passé, quand JMA avait dû lacher Genesio devant la presse alors qu'il avait prévu d'annoncer sa prolongation en cas de qualif. Bref, venez nombreux, on ne va pas s'ennuyer.