La Russie, exclue lundi pour quatre ans des Jeux olympiques par l’agence mondiale antidopage, n’a « aucune chance » de gagner en cas d’appel, a dit à l’AFP le patron de l’agence antidopage Rusada. « Il n’y a aucune chance de gagner devant un tribunal », a estimé Youri Ganus, la Russie pouvant faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Pour lui, l’exclusion de la Russie constitue par ailleurs une « tragédie » pour les sportifs honnêtes. «C'est une tragédie. Les sportifs propres voient leurs droits limités», a-t-il regretté, lui qui depuis des semaines dénonce les manipulations de données orchestrées selon lui par des hauts responsables russes pour couvrir des sportifs dopés.

