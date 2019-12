La joie des Rennais après le but victorieux de Damien Da Silva dans les arrêts de jeu. — DAMIEN MEYER / AFP

Le Stade Rennais s’est imposé dans les arrêts de jeu ce dimanche après-midi face à Saint-Etienne.

C’est le capitaine Damien Da Silva qui a délivré les siens d’un coup de tête rageur.

Le coach rennais a loué les qualités mentales de son équipe qui va désormais devoir enchaîner face à Metz mercredi.

Un coup de boule rageur pour se remettre la tête à l’endroit. En plein marasme après ses défaites à Dijon et à Glasgow, le Stade Rennais s’est racheté ce dimanche après-midi devant son public en triomphant, assez logiquement, d’une pâle équipe de Saint-Etienne (2-1). On filait pourtant tout droit vers le treizième match nul entre les deux équipes depuis le début de la décennie, Raphinha ayant répondu à Diony en première mi-temps. Quand soudain, dans les dernières secondes de jeu, le capitaine Damien Da Silva a surgi sur un corner frappé par Bourigeaud pour délivrer les siens de la tête.

Damien Da Silva : "Beaucoup d'émotions parce qu'on savait qu'on avait besoin de cette victoire..." Le capitaine rennais nous raconte son but, celui de la délivrance à 94ème minute. @TVR35 @staderennais #SRFCASSE pic.twitter.com/Kfmy8V1MpP — Christophe Penven (@PenvenC) December 1, 2019

Une victoire arrachée dans le money time, comme face à Toulouse il y a un mois, qui fait « du bien au moral » pour le héros de la soirée. « On a affiché une super mentalité en seconde mi-temps, on a poussé et on n’a rien lâché », a indiqué le capitaine rennais à l’issue de la rencontre.

« Montrer que l’on a progressé sur le plan mental »

Arrivé sur le banc des Rouge et Noir il y a tout juste un an, Julien Stéphan a lui aussi loué les valeurs affichées par son équipe en seconde période, « la plus aboutie » de la saison selon lui. « On a pris le contrôle du match et on a construit de manière assez intelligente cette victoire », a souligné le coach rennais.

Les trois points en poche, les Rennais vont désormais devoir enchaîner pour se replacer dans le championnat. Et cela passe par un bon résultat dès mercredi sur le terrain de Metz. « Il faut maintenant qu’on lance une série positive », a indiqué Benjamin Bourigeaud.

Une régularité qui fait cruellement défaut au Stade Rennais ces dernières semaines, au grand dam de son capitaine. « Après une victoire, on a souvent tendance à se reposer sur nos lauriers. A nous maintenant de montrer que l’on a progressé sur le plan mental », a souligné Damien Da Silva.